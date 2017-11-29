У Німеччині 96-річного бухгалтера з Освенцима засудили до в'язниці

"На підставі думки експертів верховний регіональний суд постановив, що засуджений, незважаючи на похилий вік, повинен відбути чотири роки покарання у в'язниці", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що висновок не порушить права Гренінга: колишньому бухгалтеру концтабору і офіцеру СС нададуть всю необхідну медичну допомогу.

Оскара Гренінга засудили в липні 2015 року: тоді його визнали причетним до вбивства 300 000 чоловік і засудили до чотирьох років в'язниці. Однак два роки він жив удома, і до недавнього моменту було невідомо, чи відправиться він за ґрати. У серпні 2017 року прокурор Ганновера відхилив прохання Гренінга про відстрочку і заявив, що злочинець "повинен бути поміщений у в'язницю".

Під час Другої світової війни Гренінг працював бухгалтером в Аушвіці (Освенцимі): він перераховував гроші ув'язнених, які пізніше відправляв в координуюче відомство в Берлін. Гренінг ніколи не заперечував своєї роботи в концтаборі і визнавав, що був причетний до знищення людей.