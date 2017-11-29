В Германии 96-летнего бухгалтера из Освенцима приговорили к тюрьме
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Суд в Германии постановил заключить в тюрьму 96-летнего Оскара Гренинга, известного как "Счетовод из Аушвица", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"На основании мнения экспертов верховный региональный суд постановил, что осужденный, несмотря на преклонный возраст, должен отбыть четыре года наказания в тюрьме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заключение не нарушит права Гренинга: бывшему бухгалтеру концлагеря и офицеру СС предоставят всю необходимую медицинскую помощь.
Оскара Гренинга осудили в июле 2015 года: тогда его признали причастным к убийству 300 000 человек и приговорили к четырем годам тюрьмы. Однако два года он жил дома, и до недавнего момента было неизвестно, отправится ли он за решетку. В августе 2017 года прокурор Ганновера отклонил просьбу Гренинга об отсрочке и заявил, что преступник "должен быть заключен в тюрьму".
Во время Второй мировой войны Гренинг работал бухгалтером в Аушвице (Освенциме): он пересчитывал деньги заключенных, которые позже отправлял в координирующее ведомство в Берлин. Гренинг никогда не отрицал своей работы в концлагере и признавал, что был причастен к уничтожению людей.