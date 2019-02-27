У ФРН 8 рятувальників допомагали щуру вибратися з каналізації

Рятувальники підняли важкий люк і, визволивши щура, відпустили його на свободу. Рятувальна операція тривала близько півгодини і ще довго бурхливо обговорювалася в інтернеті. Одні раділи несподіваному позитиву - інші вважали, що податкові гроші були витрачені даремно на порятунок гризуна-шкідника.

Крапку в суперечці поставив один з рятувальників, сказавши, що витрати на операцію - 120 євро - вони заплатили самі, а співчуття заслуговують усі без винятку тварини.



Нагадаємо, рейс американської авіакомпанії скасували через щура на борту.