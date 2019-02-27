В ФРГ 8 спасателей помогали крысе выбраться из канализации

Спасатели подняли тяжёлый люк и, вызволив крысу, отпустили её на свободу. Спасательная операция длились около получаса и ещё долго бурно обсуждалась в интернете. Одни радовались неожиданному позитиву - другие считали, что налоговые деньги были потрачены впустую на спасение грызуна-вредителя.

Точку в споре поставил один из спасателей, сказав, что затраты на операцию - 120 евро - они заплатили сами, а сострадания заслуживают все без исключения животные.



Напомним, рейс американской авиакомпании отменили из-за крысы на борту.