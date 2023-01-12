У Нікопольському районі повідомляють про обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські війська з артилерії обстріляли прибережні території Нікопольського району. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram, пише УНН.
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“Увага, активність ворожої артилерії на протилежному березі водосховища”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Окупаційна армія рф у ніч проти 12 січня обстріляла Нікопольський район. Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів.