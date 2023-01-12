У Нікопольському районі повідомляють про обстріли

Цитата

“Увага, активність ворожої артилерії на протилежному березі водосховища”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупаційна армія рф у ніч проти 12 січня обстріляла Нікопольський район. Під вогонь потрапила Марганецька громада. На її територію прилетіли з десяток ворожих снарядів.