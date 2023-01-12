В Никопольском районе сообщают об обстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские войска по артиллерии обстреляли прибрежные территории Никопольского района. Об этом сообщил глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram, пишет УНН.
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“Внимание, активность вражеской артиллерии на противоположном берегу водохранилища”, — говорится в сообщении.
Напомним
Оккупационная армия рф в ночь против 12 января обстреляла Никопольский район. Под огонь попала Марганецкая община. На ее территорию прилетели из десяток вражеских снарядов.