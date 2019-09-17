У Нікополі побили прокурора, коли він намагався розняти п'яну бійку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Нікополі Дніпропетровської області невідомі побили прокурора, коли той намагався зупинити бійку між відвідувачами кафе. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася в одному з кафе Нікополя. П’ятеро невідомих почали бити одного з відвідувачів кафе – місцевого жителя.
У цей час у кафе перебував співробітник місцевої прокуратури, який вирішив зупинити бійку. Він здійснив попереджувальний постріл з особистого пістолета, який мав при собі. Однак, нападників це не зупинило, і вони, покинувши першу жертву, накинулися на прокурора.
У результаті обох чоловіків було госпіталізовано до місцевої лікарні з забоями та струсом головного мозку. Зловмисники ж зникли у невідомому напрямку, забравши з собою пістолет прокурора.
Розпочато досудове розслідування. З’ясовуються усі обставини скоєння злочину та причетні особи.
Нагадаємо, на Львівщині прокурор побив офіціанта.