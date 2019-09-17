В Никополе избили прокурора, когда он пытался разнять пьяную драку
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Никополе Днепропетровской области неизвестные избили прокурора, когда тот пытался остановить драку между посетителями кафе. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в одном из кафе Никополя. Пятеро неизвестных начали избивать одного из посетителей кафе - местного жителя.
В это время в кафе находился сотрудник местной прокуратуры, решивший остановить драку. Он совершил предупредительный выстрел из личного пистолета, который имел при себе. Однако, нападавших это не остановило, и они, оставив первую жертву, набросились на прокурора.
В результате обоих мужчин госпитализировали в местную больницу с ушибами и сотрясением головного мозга. Злоумышленники же скрылись в неизвестном направлении, забрав с собой пистолет прокурора.
Начато досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства совершения преступления и причастные лица.
Напомним, во Львовской области прокурор избил официанта.