У Нікополі підпільний цех виробив понад 250 тонн горілчаного сурогату

Згідно з інформацією, у квітні 2017 року мешканець м. Нікополя створив стійке ієрархічне злочинне об’єднання, з метою одержання стабільного прибутку від незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв, маркованих підробленими марками акцизного податку. Чітко розподіливши обов’язки між учасниками злочинної організації щодо підроблення "акцизом", пошуку джерел придбання спирту, тари, підроблених етикеток підприємства-виробника горілчаної продукції, та ін., ділки відкрили у Нікополі підпільний цех для масового виробництва горілки.

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Протягом однієї "робочої зміни" в підпільному цеху шляхом розведення спирту етилового з водою незаконно виготовлялося понад 4000 пляшок алкогольного сурогату, який розливалася у заздалегідь підготовлену тару з етикетками горілчаного бренду, та маркувався підробленими (надрукованими на кольоровому принтері) марками акцизного податку, що надавало їй ознак товару народного вжитку. В подальшому зазначений фальсифікат реалізовувався на території Дніпропетровської області через дрібні продуктові магазини, а отриманий прибуток розподілявся між членами злочинного угруповання в залежності від ролі та "посади" кожного.

За вчинене правопорушення обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Раніше УНН повідомляв, що у Миколаєві ліквідували цех з виробництва фальсифікованого алкоголю.