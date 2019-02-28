В Никополе подпольный цех произвел более 250 тонн водочного суррогата

Согласно информации, в апреле 2017 житель Никополя создал устойчивое иерархическое преступное объединение с целью получения стабильной прибыли от незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, маркированных поддельными марками акцизного налога. Четко распределив обязанности между участниками преступной организации относительно подделки "акцизом", поиска источников приобретения спирта, тары, поддельных этикеток предприятия-изготовителя водочной продукции и др., дельцы открыли в Никополе подпольный цех для массового производства водки.

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В течение одной "рабочей смены" в подпольном цехе путем разведения спирта этилового с водой незаконно производилось более 4000 бутылок алкогольного суррогата, который разливалась в заранее подготовленную тару с этикетками водочного бренда, и маркировался поддельными (напечатанными на цветном принтере) марками акцизного налога, что придавало ей признаков товара народного потребления. В дальнейшем указанный фальсификат реализовывался на территории Днепропетровской области через мелкие продуктовые магазины, а полученную прибыль распределялся между членами преступной группировки в зависимости от роли и "должности" каждого.

За совершенное правонарушение обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее УНН сообщал, что в Николаеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя.