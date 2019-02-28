В Никополе подпольный цех произвел более 250 тонн водочного суррогата

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 25325 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 47025 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 120861 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123448 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124718 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122623 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155065 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117345 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141294 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145196 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 124211 просмотра
США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

США обдумывают, как быстро ослабить санкции против рф в энергетике - Reuters

8 марта, 07:04 • 28685 просмотра
Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

Акции Tesla падают каждую неделю с тех пор, как Маск "переехал" в Вашингтон

8 марта, 07:14 • 38340 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 44741 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

8 марта, 07:59 • 67011 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 120634 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 155065 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 168000 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 179323 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 237211 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 120862 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 87587 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 102195 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105617 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 105287 просмотра
Актуальное
В Никополе подпольный цех произвел более 250 тонн водочного суррогата

В Никополе подпольный цех произвел более 250 тонн водочного суррогата

Киев  •  УНН

 • 9373 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Прокуратурой Днепропетровской области направлено в суд обвинительный акт в отношении шестерых членов преступной группировки, которые за год изготовили и реализовали более 250 тонн водочного суррогата на сумму 2,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

Согласно информации, в апреле 2017 житель Никополя создал устойчивое иерархическое преступное объединение с целью получения стабильной прибыли от незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, маркированных поддельными марками акцизного налога. Четко распределив обязанности между участниками преступной организации относительно подделки "акцизом", поиска источников приобретения спирта, тары, поддельных этикеток предприятия-изготовителя водочной продукции и др., дельцы открыли в Никополе подпольный цех для массового производства водки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налоговик рассказал, куда девают изьятый поддельный алкоголь

В течение одной "рабочей смены" в подпольном цехе путем разведения спирта этилового с водой незаконно производилось более 4000 бутылок алкогольного суррогата, который разливалась в заранее подготовленную тару с этикетками водочного бренда, и маркировался поддельными (напечатанными на цветном принтере) марками акцизного налога, что придавало ей признаков товара народного потребления. В дальнейшем указанный фальсификат реализовывался на территории Днепропетровской области через мелкие продуктовые магазины, а полученную прибыль распределялся между членами преступной группировки в зависимости от роли и "должности" каждого.

За совершенное правонарушение обвиняемым грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее УНН сообщал, что в Николаеве ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы