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У Нігерії в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою - десять загиблих

Київ • УНН

 • 441162 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. На південному заході Нігерії десятеро людей загинули внаслідок зіткнення автобуса з припаркованою на дорозі вантажівкою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.

У Нігерії в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою - десять загиблих

Деталі

Зазначається, що ДТП сталася на швидкісній трасі у штаті Огун. Пасажирський автобус утратив керування і врізався у вантажівку, яка припаркувалася на дорозі. Причиною аварії автобуса стало перевищення швидкості.

Крім цього наголошується, що водій вантажівки, яка перед тим зазнала поломки, не виставив на дорозі попереджувальних знаків. Внаслідок ДТП загинули десятеро людей, двоє травмувалися.

Xinhua пише, що в Нігерії часто трапляються смертельні ДТП, причиною яких стають погані дороги та необережне водіння.

Нагадаємо 

14 січня, невідомий відкрив стрілянину неподалік вокзалу Юстон у центрі Лондона, постраждало шість осіб.

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