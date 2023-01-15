В Нигерии в результате столкновения автобуса с грузовиком - десять погибших

Детали

Отмечается, что ДТП произошло на скоростной трассе в штате Огун. Пассажирский автобус потерял управление и врезался в грузовик, который припарковался на дороге. Причиной аварии автобуса стало превышение скорости.

Кроме этого отмечается, что водитель грузовика, который перед тем потерпел поломку, не выставил на дороге предупредительных знаков. В результате ДТП погибли десять человек, двое травмировались.

Xinhua пишет, что в Нигерии часто случаются смертельные ДТП, причиной которых становятся плохие дороги и неосторожное вождение.

Напомним

14 января, неизвестный открыл стрельбу недалеко от вокзала Юстон в центре Лондона, пострадало шесть человек.