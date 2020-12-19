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У Нігерії дівчинка-смертниця підірвала себе у натовпі: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Дівчинка-підліток вбила щонайменше трьох осіб, підірвавши себе у натовпі в штаті Борно на північному сході Нігерії. Про це повідомляє AFP із посиланням на джерела у правоохоронних органах і гуманітарних організаціях, передає УНН.

У Нігерії дівчинка-смертниця підірвала себе у натовпі: є жертви

"Ми евакуювали з місця три трупи і двох серйозно поранених осіб", - повідомив гуманітарний працівник.

Відзначається, що напад стався у місті Кондуга, що приблизно у 38 кілометрах від обласної столиці Майдугурі.

За словами лідера антиджихадистського руху Ібрагіма Лімана, який повідомив про такі ж втрати у результаті атаки, вчиненої смертницею-підлітком, яка привела у дію вибухівку серед групи осіб у поруч з будинком місцевого голови.

Як зазначає AFP, Кондуга і довколишні села неодноразово ставали мішенями терористів-смертників з "Боко Харам", які зазвичай атакують легкі цивільні цілі, такі як мечеті, ринки і автобусні станції, часто використовуючи молодих жінок у якості терористів.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні у Нігерії бандити увірвалися у школу-інтернат і викрали багатьох учнів.

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