В Нигерии девочка-смертница взорвала себя в толпе: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Девочка-подросток убила не менее трех человек, подорвав себя в толпе в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах и гуманитарных организациях, передает УНН.
"Мы эвакуировали с места три трупа и двух серьезно раненых человек", - сообщил гуманитарный работник.
Отмечается, что нападение произошло в городе Кондуга, что примерно в 38 километрах от областной столицы Майдугури.
По словам лидера антиджихадистского движения Ибрагима Лимана, который сообщил о таких же потерях в результате атаки, совершенной подростком-смертницей, которая привела в действие взрывчатку среди группы лиц рядом с домом местного главы.
Как отмечает AFP, Кондуга и близлежащие села неоднократно становились мишенями террористов-смертников с "Боко Харам", которые обычно атакуют легкие гражданские цели, такие как мечети, рынки и автобусные станции, часто используя молодых женщин в качестве террористов.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Нигерии бандиты ворвались в школу-интернат и похитили многих учеников.