У Нідерландах завтра продовжиться засідання суду у справі МН17

“Завтра о 13:00 за центральноєвропейським часом, суд вирішить, які клопотання сторони захисту, а які заяви PPS приймуть, а які не будуть задоволені”, — йдеться у повідомленні.

У справі вже виступала сторона захисту обвинуваченого Олега Пулатова. А вже з 12 листопада розпочала надавати свої аргументи сторона обвинувачення.

Сторона захисту, зокрема, висловила бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко і главу МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-ій бригаді з міста Курська у Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Підозрювані — троє громадян Росії і один — України: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 “Малазійських авіаліній”.