У Нідерландах вшанували пам'ять жертв MH17

КИЇВ. 17 липня. УНН. У Нідерландах, біля меморіального комплексу жертв трагедії, недалеко від аеропорту Схіпхол, відбулась церемонія пам'яті жертв катастрофи рейса MH17, збитого над Донбасом в 2014 році. Через заходи безпеки, що введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, меморіал і церемонію змогло відвідати значно менше людей, ніж роками раніше, передає УНН з посиланням на NOS.