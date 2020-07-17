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У Нідерландах вшанували пам'ять жертв MH17

У Нідерландах вшанували пам'ять жертв MH17

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. У Нідерландах, біля меморіального комплексу жертв трагедії, недалеко від аеропорту Схіпхол, відбулась церемонія пам'яті жертв катастрофи рейса MH17, збитого над Донбасом в 2014 році. Через заходи безпеки, що введені у зв'язку з пандемією коронавірусу, меморіал і церемонію змогло відвідати значно менше людей, ніж роками раніше, передає УНН з посиланням на NOS.

Так, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до родичів жертв у відеозверненні. Він говорив про катастрофу, яка відчувається так, ніби сталася вчора, і вказав на важливість церемонії пам'яті. На жаль, реалізація цього року відрізняється через коронавірус, зазначив він.

"Але я переконаний: це не зменшує зв'язку. І робить хвилину мовчання ще більш потужною. Бо саме в строгості цієї церемонії ми добираємося до суті. І імена ваших втрачених близьких звучать голосніше, ніж будь-коли", - сказав Рютте.

Пізніше зачитали імена жертв катастрофи, після чого послідувала хвилина мовчання.

Окрему заяву про річницю трагедії зробив в Twitter міністр закордонних справ Королівства Стеф Блок.

"Сьогодні ми згадуємо падіння літака MH17 шість років тому. 298 людей 17 різних національностей загинули під час цієї трагічної події. Ми висловлюємо глибоке співчуття всім тим, хто втратив своїх близьких", - написав міністр.

Нагадаємо, шість років тому - 17 липня 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, що знаходилися на борту. Літак виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збитті літака рейсу MH17.

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