В Нидерландах почтили память жертв MH17

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Нидерландах, возле мемориального комплекса жертв трагедии, недалеко от аэропорта Схипхол, достоялась церемония памяти жертв катастрофы рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Из-за мер безопастности, что введенны в связи с пандемией коронавируса, мемориал и церемонию смогло посетить куда менше людей, чем годами ранее, передаёт УНН со ссылкой на NOS.