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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102263 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116258 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Нидерландах почтили память жертв MH17

В Нидерландах почтили память жертв MH17

Киев  •  УНН

 • 13217 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В Нидерландах, возле мемориального комплекса жертв трагедии, недалеко от аэропорта Схипхол, достоялась церемония памяти жертв катастрофы рейса MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году. Из-за мер безопастности, что введенны в связи с пандемией коронавируса, мемориал и церемонию смогло посетить куда менше людей, чем годами ранее, передаёт УНН со ссылкой на NOS.

Так, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обратился к родственникам жертв в видеообращении. Он говорил о катастрофе, которая ощущается так, будто произошла вчера, и указал на важность церемонии памяти. К сожалению, реализация в этом году отличается из-за коронавируса, отметил он.

“Но я убежден: это не уменьшает связи. И делает минуту молчания еще более мощной. Ибо именно в строгости этой церемонии мы добираемся до сути. И имена ваших потерянных близких звучат громче, чем когда-либо”, — сказал Рютте.

Позже зачитали имена жертв катастрофы, после чего последовала минута молчания.

Отдельное заявление о годовщине трагедии сделал в Twitter министр иностранных дел Королевства Стеф Блок.

“Сегодня мы вспоминаем падение самолета MH17 шесть лет назад. 298 человек 17 разных национальностей погибли во время этого трагического события. Мы выражаем глубочайшее сочувствие всем тем, кто потерял своих близких”, — написал министр.

Напомним, шесть лет назад — 17 июля 2014 года — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

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