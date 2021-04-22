У Нідерландах продовжилися слухання у справі MH17: що розглянуть сьогодні

Цитата:

“Сьогодні суд проінформує вас про свої рішення щодо запитів і заявок, зроблених в суді минулого тижня, і обговорить їх. Сьогодні сторона захисту не присутня, вона поінформувала нас раніше, що буде стежити за засіданням в режимі онлайн... Це займе, напевно, більше ніж годину”, - заявив під час сьогоднішнього засідання головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

Деталі

Так, на слуханнях 22 квітня суд ухвалить рішення за запитами захисту, раніше залишеним без відповіді.

Наступне слухання відбудеться 21 травня 2021 року.

Відзначимо, що на минулому засіданні суд ухвалив рішення провести “інспекцію” місця реконструкції частин літака 26 травня.

21 травня суд визначить, які саме уламки будуть оглядати.

Слухання у кримінальній справі MH17 все ще на стадії досудового розгляду. Очікується, що судовий розгляд по суті розпочнеться 7 червня 2021 року.

Доповнення

17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.

У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збиття літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії і один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких обвинувачують в причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.