В Нидерландах продолжились слушания по делу MH17: что рассмотрят сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В окружном суде Гааги в Нидерландах в четвер продолжились слушания по делу о сбитии малазийского Boeing рейса МН17 в июле 2014 году на Донбассе, передает корреспондент УНН.
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"Сегодня суд проинформирует вас о своих решениях по запросам и заявкам, сделанным в суде на прошлой неделе, и обсудит их. Сегодня сторона защиты не присутствует, она проинформировала нас ранее, что будет следить за заседанием в режиме онлайн... Это займет, наверное, больше часа", - заявил в ходе сегодняшнего заседания судья Хендрик Стейнхаус.
Детали
Так, на слушаниях 22 апреля суд примет решение по запросам защиты, ранее оставленным без ответа.
Следующее слушание состоится 21 мая 2021 года.
Отметим, что на прошлом заседании суд принял решение провести "инспекцию" места реконструкции частей самолета 26 мая.
21 мая суд определит, какие именно обломки будут осматривать.
Слушания по уголовному делу MH17 все еще на стадии досудебного разбирательства. Ожидается, что судебное разбирательство по существу начнется 7 июня 2021 года.
Дополнение
17 июля 2014 на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.
В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации. В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.
Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17. Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.