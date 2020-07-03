У Нідерландах почалося засідання суду у справі МН17
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах продовжилося судове засідання у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році. Сьогодні очікується оприлюднення судом рішень за клопотаннями обвинувачення і захисту, передає кореспондент УНН.
"Слухання триває", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.
Нагадаємо, попереднє слухання відбулося 26 червня. На ньому виступала сторона обвинувачення, відповідаючи на аргументи захисту підозрюваного Олега Пулатова.
На їхню думку, нові свідчення несумісні з доказами в матеріалах справи, що стосуються типів пошкодження, які залишилися на уламках літака, кабіні пілота, тілах загиблих, а також даних з радарів і перехоплених телефонних розмов.
Також прокуратура не захотіла повторного дослідження даних з радарів, так як це не принесе нових результатів, і запропонувала почати розгляд справи по суті в лютому-березні 2021 року.
Заслуховування родичів в такому випадку може відбутися в травні-червні 2021 року.
Під час засідання суду раніше адвокати клопотали про допити понад 100 осіб, так чи інакше пов'язаних з підготовкою матеріалів справи або які фігурують у ній. Адвокати раніше вимагали проведення більшої кількості розслідувань у справі і висловили сумніви в достовірності поточної версії прокуратури.
Крім того, захист підозрюваного в катастрофі росіянина Пулатова розглядав "український сценарій" з "БУКом".
Як повідомляв УНН, процес в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Слухання проходять в судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.