У Нідерландах почалося засідання суду у справі МН17

"Слухання триває", - сказав головуючий суддя Хендрік Стейнхаус.

Нагадаємо, попереднє слухання відбулося 26 червня. На ньому виступала сторона обвинувачення, відповідаючи на аргументи захисту підозрюваного Олега Пулатова.



На їхню думку, нові свідчення несумісні з доказами в матеріалах справи, що стосуються типів пошкодження, які залишилися на уламках літака, кабіні пілота, тілах загиблих, а також даних з радарів і перехоплених телефонних розмов.



Також прокуратура не захотіла повторного дослідження даних з радарів, так як це не принесе нових результатів, і запропонувала почати розгляд справи по суті в лютому-березні 2021 року.



Заслуховування родичів в такому випадку може відбутися в травні-червні 2021 року.

Під час засідання суду раніше адвокати клопотали про допити понад 100 осіб, так чи інакше пов'язаних з підготовкою матеріалів справи або які фігурують у ній. Адвокати раніше вимагали проведення більшої кількості розслідувань у справі і висловили сумніви в достовірності поточної версії прокуратури.



Крім того, захист підозрюваного в катастрофі росіянина Пулатова розглядав "український сценарій" з "БУКом".

Як повідомляв УНН, процес в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Слухання проходять в судовому комплексі під Амстердамом. Нинішній блок засідань триватиме до 3 липня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.