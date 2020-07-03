В Нидерландах началось заседание суда по делу МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах продолжилось судебное заседание по делу о катастрофе малазийского Boeing рейса МН17 на Донбассе в 2014 году. Сегодня ожидается обнародование судом решений по ходатайствам обвинения и защиты, передает корреспондент УНН.
"Слушание продолжается", - сказал председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.
Напомним, прошлое слушание состоялось 26 июня. На нем выступала сторона обвинения, отвечая на аргументы защиты подозреваемого Олега Пулатова.
По их мнению, новые свидетельства несовместимы с доказательствами в материалах дела, касающихся типов повреждения, что остались на обломках самолета, кабине пилота, телах погибших, а также данных с радаров и перехваченных телефонных разговоров.
Также прокуратура не захотела повторного исследования данных с радаров, так как это не принесет новых результатов, и предложила начать рассмотрение дела по существу в феврале-марте 2021 года.
Заслушивание родственников в таком случае может произойти в мае-июне 2021 года.
Во время заседания суда ранее адвокаты ходатайствовали о допросах более 100 человек, так или иначе связанных с подготовкой материалов дела или фигурирующих в нем. Адвокаты ранее требовали проведения большего количества расследований по делу и выразили сомнения в достоверности текущей версии прокуратуры.
Кроме того, защита подозреваемого в катастрофе россиянина Пулатова рассматривала "украинский сценарий" с "БУКом".
Как сообщал УНН, процесс в окружном суде Гааги начался 9 марта. Слушания проходят в судебном комплексе под Амстердамом. Нынешний блок заседаний продлится до 3 июля. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.