У Нідерландах на два місяці арештували українського капітана, підозрюваного у перевезенні нелегалів - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Суд у Нідерландах обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці громадянину України — капітану вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментар якого є в розпорядженні УНН.
Так, речник МЗС підтвердив інформацію про затримання у Нідерландах громадянина України — капітана вітрильного судна за підозрою у перевезенні морем нелегальних мігрантів.
За інформацією дипвідомства, це сталось 17 вересня.
Цитата
“Суд обрав українцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. Прикордонна поліція Нідерландів розпочала досудове розслідування. Посольство України в Нідерландах взаємодіє із нідерландськими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин цієї справи, забезпечення дотримання процесуальних прав громадянина”, — сказав Ніколенко.
Контекст
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що нідерландська поліція та слідчі з митниці затримали біля берегів Північного моря вітрильну яхту з 11 мігрантами з Албанії на борту.
Тод повідомлялось про затримання двох українців — капітанів судна. За інформацією ЗМІ, судно прямувало до Великої Британії.