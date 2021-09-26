У Нідерландах затримали українців, які перевозили нелегалів - ЗМІ

Деталі

Повідомляється, що судно прямувало до Великої Британії.

За словами правоохоронців, Велика Британія практично завжди є країною, куди прямують мігранти. Зокрема, затримані цього разу нідерландськими правоохоронцями мігранти спершу намагалися сісти на контейнерні кораблі в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда чи Роттердама. Зараз контрабандисти людей дедалі частіше намагаються переправити їх вітрильними яхтами, повідомляє поліція.

Додамо

Як пише DW, з часу початку кризи біженців в ЄС у 2015 році українським чоловікам, які шукали роботу, пропонували працювати на яхтах, зокрема, у Середземному морі і перевозити туристів з Туреччини. Під час прибуття до портів Італії чи Греції з'ясовувалося, що на борту яхт, на яких працюють українські моряки, перебували нелегальні мігранти. Через це в ув'язненні в Італії та Греції перебувають кілька сотень українців. У Греції строк засудження за контрабанду людей сягає часом до 25 років.

Що було раніше

У вересні прокуратура АР Крим та міста Севастополя направила до суду обвинувальний акт щодо учасника злочинної організації, яка займалася вербуванням українських моряків для перевезення нелегальних мігрантів із країн Південно-Західної Азії до Європи.



