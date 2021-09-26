В Нидерландах задержали украинцев, которые перевозили нелегалов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Нидерландская полиция и следователи с таможни задержали у берегов Северного моря парусную яхту с 11 мигрантами из Албании на борту. Двух капитанов судна - украинцев - задержала пограничная полиция по подозрению в контрабанде людей, пишет УНН со ссылкой на DW и dpa.
Детали
Сообщается, что судно направлялось в Великобританию.
По словам правоохранителей, Великобритания практически всегда является страной, куда направляются мигранты. В частности, задержанные в этот раз нидерландскими правоохранителями мигранты сначала пытались сесть на контейнерные корабли в портах Иджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить их парусными яхтами, сообщает полиция.
Добавим
Как пишет DW, со времени начала кризиса беженцев в ЕС в 2015 году украинским мужчинам, которые искали работу, предлагали работать на яхтах, в частности, в Средиземном море и перевозить туристов из Турции. Во время прибытия в порты Италии или Греции выяснялось, что на борту яхт, на которых работают украинские моряки, находились нелегальные мигранты. Поэтому в заключении в Италии и Греции находятся несколько сотен украинцев. В Греции срок осуждения за контрабанду людей достигает иногда до 25 лет.
Что было ранее
В сентябре прокуратура АР Крым и города Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении участника преступной организации, которая занималась вербовкой украинских моряков для перевозки нелегальных мигрантов из стран Юго-Западной Азии в Европу.