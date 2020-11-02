У Роттердамі потяг зійшов з рейок: падіння складу в воду зупинила пластмасова скульптура

“Завдяки скульптурі вагон не впав у воду, а завис у повітрі на висоті в 10 м, — відзначили в інтерв’ю телеканалу представники муніципальної служби безпеки. — В даний час ми намагаємося зрозуміти, яким чином його можна зняти з найменшими втратами і руйнуваннями”. До тих пір, поки не буде прийнято рішення, вагон залишиться висіти в повітрі.

Інцидент стався в ніч з неділі на понеділок на станції метро “Аккерс”, яка є кінцевою для двох гілок метро в Роттердамі. За даними поліції, пасажирів в той момент в поїзді не було. Машиніст зміг покинути потяг самостійно. Спочатку він був доставлений в лікарню для огляду, а потім — в поліцейський відділок для допиту.

Через інцидент декілька станцій метро в Роттердамі закриті.

Скульптура “Китові хвости” зроблена з пластмаси, її автором є Мартен Струйс. Вона була встановлена в воді в кінці шляхів в 2002 році.