У Роттердамі потяг зійшов з рейок: падіння складу в воду зупинила пластмасова скульптура
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поїзд в передмісті Роттердама протаранив бар’єр в кінці шляхів на одній зі станцій метро і застряг на скульптурі, виконаній у вигляді хвоста кита. Про це повідомила в понеділок Нідерландська телерадіомовна корпорація, пише УНН.
“Завдяки скульптурі вагон не впав у воду, а завис у повітрі на висоті в 10 м, — відзначили в інтерв’ю телеканалу представники муніципальної служби безпеки. — В даний час ми намагаємося зрозуміти, яким чином його можна зняти з найменшими втратами і руйнуваннями”. До тих пір, поки не буде прийнято рішення, вагон залишиться висіти в повітрі.
Інцидент стався в ніч з неділі на понеділок на станції метро “Аккерс”, яка є кінцевою для двох гілок метро в Роттердамі. За даними поліції, пасажирів в той момент в поїзді не було. Машиніст зміг покинути потяг самостійно. Спочатку він був доставлений в лікарню для огляду, а потім — в поліцейський відділок для допиту.
Через інцидент декілька станцій метро в Роттердамі закриті.
Скульптура “Китові хвости” зроблена з пластмаси, її автором є Мартен Струйс. Вона була встановлена в воді в кінці шляхів в 2002 році.
Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door een stopblok gereden . Dat gebeurde aan het begin van de nacht. Een deel van de metro is doorgeschoten en terechtgekomen op een kunstwerk achter de rails , op zo’n tien meter hoogte. De machinist kon zelf uit de metro komen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht , zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Voor zover hij weet, zaten er geen passagiers in het voertuig. Wel is er forse schade ontstaan, twitterde de politie. De woordvoerder verwacht niet dat de metro vannacht nog zal worden geborgen . “Het is op 10 meter hoogte aan het eind van de rail. Het zal een hele exercitie zijn, daar zal wel enige tijd overheen gaan.” Het kunstwerk heet Walvisstaarten en bestaat uit twee staarten die uit het water komen . #metro #spijkernisse #ov #openbaarvervoer #deakkers #nieuws #opmerkelijk Hoe het mis heeft kunnen gaan , is nog niet bekend.