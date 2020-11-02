В Роттердаме поезд сошёл с рельс: падение состава в воду остановила пластмассовая скульптура

“Благодаря скульптуре вагон не упал в воду, а завис в воздухе на высоте в 10 м, — отметили в интервью телеканалу представители муниципальной службы безопасности. — В настоящее время мы пытаемся понять, каким образом его можно снять с наименьшими потерями и разрушениями”. До тех пор, пока не будет принято решение, вагон останется висеть в воздухе.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник на станции метро “Аккерс”, которая является конечной для двух веток метро в Роттердаме. По данным полиции, пассажиров в тот момент в поезде не было. Машинист смог покинуть поезд самостоятельно. Сначала он был доставлен в больницу для осмотра, а затем — в полицейский участок для допроса.

Из-за инцидента несколько станций метро в Роттердаме закрыты.

Скульптура “Китовые хвосты” сделана из пластмассы, ее автором является Мартен Струйс. Она была установлена в воде в конце путей в 2002 году.