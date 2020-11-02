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В Роттердаме поезд сошёл с рельс: падение состава в воду остановила пластмассовая скульптура

Киев  •  УНН

 • 28296 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Поезд в пригороде Роттердама протаранил барьер в конце путей на одной из станций метро и застрял на скульптуре, выполненной в виде хвоста кита. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация, пишет УНН.

“Благодаря скульптуре вагон не упал в воду, а завис в воздухе на высоте в 10 м, — отметили в интервью телеканалу представители муниципальной службы безопасности. — В настоящее время мы пытаемся понять, каким образом его можно снять с наименьшими потерями и разрушениями”. До тех пор, пока не будет принято решение, вагон останется висеть в воздухе.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник на станции метро “Аккерс”, которая является конечной для двух веток метро в Роттердаме. По данным полиции, пассажиров в тот момент в поезде не было. Машинист смог покинуть поезд самостоятельно. Сначала он был доставлен в больницу для осмотра, а затем — в полицейский участок для допроса.

Из-за инцидента несколько станций метро в Роттердаме закрыты.

Скульптура “Китовые хвосты” сделана из пластмассы, ее автором является Мартен Струйс. Она была установлена в воде в конце путей в 2002 году.

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Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door een stopblok gereden. Dat gebeurde aan het begin van de nacht. Een deel van de metro is doorgeschoten en terechtgekomen op een kunstwerk achter de rails, op zo'n tien meter hoogte. De machinist kon zelf uit de metro komen en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. Voor zover hij weet, zaten er geen passagiers in het voertuig. Wel is er forse schade ontstaan, twitterde de politie. De woordvoerder verwacht niet dat de metro vannacht nog zal worden geborgen. "Het is op 10 meter hoogte aan het eind van de rail. Het zal een hele exercitie zijn, daar zal wel enige tijd overheen gaan." Het kunstwerk heet Walvisstaarten en bestaat uit twee staarten die uit het water komen. #metro #spijkernisse #ov #openbaarvervoer #deakkers #nieuws #opmerkelijk Hoe het mis heeft kunnen gaan, is nog niet bekend.

Публикация от NOS (@nos)

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