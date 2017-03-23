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У нічному клубі Луцька побили патрульного

У нічному клубі Луцька побили патрульного

Київ • УНН

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ЛУЦЬК-КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні опівночі патрульні затримали трьох учасників бійки в одному з нічних клубів. Молодики хотіли втекти від поліції та чинили опір, повідомляє прес-служба патрульної поліції Луцька, передає УНН.

Чоловіки шарпали правоохоронців за формений одяг і навіть намагались вихопити спецзасіб. Під час інциденту одному з інспекторів завдали легких ушкоджень, за цим фактом написана відповідна заява.

З підозрюваними розбиратимуться слідчі. Дебоширу, який наніс ушкодження, може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, головне слідче управління ГПУ розслідує справу щодо 10 потерпілих поліцейських на блокпосту під Слов’янськом, у народного депутата Володимира Парасюка процесуального статусу поки немає.

Українські Національні Новини

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