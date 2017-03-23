У нічному клубі Луцька побили патрульного
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні опівночі патрульні затримали трьох учасників бійки в одному з нічних клубів. Молодики хотіли втекти від поліції та чинили опір, повідомляє прес-служба патрульної поліції Луцька, передає УНН.
Чоловіки шарпали правоохоронців за формений одяг і навіть намагались вихопити спецзасіб. Під час інциденту одному з інспекторів завдали легких ушкоджень, за цим фактом написана відповідна заява.
З підозрюваними розбиратимуться слідчі. Дебоширу, який наніс ушкодження, може загрожувати кримінальна відповідальність.
Нагадаємо, головне слідче управління ГПУ розслідує справу щодо 10 потерпілих поліцейських на блокпосту під Слов’янськом, у народного депутата Володимира Парасюка процесуального статусу поки немає.