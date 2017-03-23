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В ночном клубе Луцка избили патрульного

В ночном клубе Луцка избили патрульного

Киев • УНН

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ЛУЦК-КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня в полночь патрульные задержали трех участников драки в одном из ночных клубов. Молодые люди хотели убежать от полиции и оказали сопротивление, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка, передает УНН.

Мужчины хватали правоохранителей за форменную одежду и даже пытались выхватить спецсредство. Во время инцидента одному из инспекторов нанесли легкие повреждения, по данному факту написано соответствующее заявление.

С подозреваемыми будут разбираться следователи. Дебоширу, который нанес повреждения, может грозить уголовная ответственность.

Напомним, главное следственное управление ГПУ расследует дело по 10 пострадавшим полицейским на блокпосту под Славянском, у народного депутата Владимира Парасюка процессуального статуса пока нет.

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