В ночном клубе Луцка избили патрульного
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня в полночь патрульные задержали трех участников драки в одном из ночных клубов. Молодые люди хотели убежать от полиции и оказали сопротивление, сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка, передает УНН.
Мужчины хватали правоохранителей за форменную одежду и даже пытались выхватить спецсредство. Во время инцидента одному из инспекторов нанесли легкие повреждения, по данному факту написано соответствующее заявление.
С подозреваемыми будут разбираться следователи. Дебоширу, который нанес повреждения, может грозить уголовная ответственность.
Напомним, главное следственное управление ГПУ расследует дело по 10 пострадавшим полицейским на блокпосту под Славянском, у народного депутата Владимира Парасюка процессуального статуса пока нет.