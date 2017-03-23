В ночном клубе Луцка избили патрульного

Мужчины хватали правоохранителей за форменную одежду и даже пытались выхватить спецсредство. Во время инцидента одному из инспекторов нанесли легкие повреждения, по данному факту написано соответствующее заявление.

С подозреваемыми будут разбираться следователи. Дебоширу, который нанес повреждения, может грозить уголовная ответственность.

Напомним, главное следственное управление ГПУ расследует дело по 10 пострадавшим полицейским на блокпосту под Славянском, у народного депутата Владимира Парасюка процессуального статуса пока нет.