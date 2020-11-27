У Неваді посеред вулиці сталась стрілянина: є загиблий та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Поліцейські в Хендерсоні (штат Невада, США) затримали чоловіка і жінку, які, як вважає влада, в ніч на четвер застрелили одну людину і поранили чотирьох. Про це йдеться в заяві, поширеній поліцейським управлінням міста, передає УНН спираючись на CNN.
Імена підозрюваних не розголошуються. Згідно з попередніми даними, вони “їздили на автомобілі по місту і вели безладну стрілянину по людях без будь-якого явного мотиву”. Один чоловік був застрелений, чотири отримали поранення.
Всі постраждалі госпіталізовані. “Очікується, що вони виживуть”, — йдеться в заяві. У поліції уточнили, що підозрювані “пізніше були знайдені і затримані” за звинуваченнями, які не мають відношення до події.
Нагадаємо, у Німеччині застрелили чоловіка, який влаштував на вулиці хаотичну стрілянину.