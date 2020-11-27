В Неваде посреди улицы произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие

Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они “ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без всякого явного мотива”. Один человек был застрелен, четыре получили ранения.

Все пострадавшие госпитализированы. “Ожидается, что они выживут”, — говорится в заявлении. В полиции уточнили, что подозреваемые “позже были найдены и задержаны” по обвинению, не имеющих отношения к происшествию.

Напомним, в Германии застрелили мужчину, устроил на улице беспорядочную стрельбу.