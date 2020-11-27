В Неваде посреди улицы произошла стрельба: есть погибший и пострадавшие

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 26848 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 43430 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 60053 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 83648 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 107257 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 111241 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 124040 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Полицейские в Хендерсоне (штат Невада, США) задержали мужчину и женщину, которые, как считают власти, в ночь на четверг застрелили одного человека и ранили четырех. Об этом говорится в заявлении, распространенном полицейским управлением города, передает УНН опираясь на CNN.

Имена подозреваемых не разглашаются. Согласно предварительным данным, они “ездили на автомобиле по городу и вели беспорядочную стрельбу по людям без всякого явного мотива”. Один человек был застрелен, четыре получили ранения.

Все пострадавшие госпитализированы. “Ожидается, что они выживут”, — говорится в заявлении. В полиции уточнили, что подозреваемые “позже были найдены и задержаны” по обвинению, не имеющих отношения к происшествию.

Напомним, в Германии застрелили мужчину, устроил на улице беспорядочную стрельбу.

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