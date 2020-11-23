У Німеччині застрелили чоловіка, який влаштував на вулиці хаотичну стрілянину

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. На вулицях німецького міста Мекенхайм, розташованого поблизу колишньої столиці ФРН Бонна в федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія, озброєний пістолетом чоловік увечері в неділю влаштував стрілянину, повідомляє DW, передає УНН.

Зазначається, що в результаті перестрілки зі співробітниками спецпідрозділу поліції чоловік був важко поранений і помер на місці. Один з поліцейських отримав вогнепальне поранення в кисть руки і був доставлений в лікарню.

У передмісті Бонна Мекенхайме проживають близько 27 тисяч людей. За даними поліції, ситуація розвивалася “дуже динамічно” та евакуювати жителів довколишніх будинків не встигли.

В операції по знешкодженню зловмисника брав участь посилений наряд поліції, в тому числі співробітники її спецпідрозділу. Крім того, до місця події були відправлені лікарі, санітари і психолог.

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