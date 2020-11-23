В Германии застрелили мужчину, устроившего на улице хаотичную стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На улицах немецкого города Мекенхайм, расположенного вблизи бывшей столицы ФРГ Бонна в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, вооруженный пистолетом мужчина вечером в воскресенье устроил стрельбу, сообщает DW, передает УНН.
Отмечается, что в результате перестрелки с сотрудниками спецподразделения полиции мужчина был тяжело ранен и скончался на месте. Один из полицейских получил огнестрельное ранение в кисть руки и был доставлен в больницу.
В пригороде Бонна Мекенхайме проживают около 27 тысяч человек. По данным полиции, ситуация развивалась “очень динамично” и эвакуировать жителей близлежащих домов не успели.
В операции по обезвреживанию злоумышленника участвовал усиленный наряд полиции, в том числе сотрудники ее спецподразделения. Кроме того, к месту происшествия были отправлены врачи, санитары и психолог.