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У Непалі після ремонту відкрили пам’ятку культури світової спадщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Непалі відкрився після ремонту внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО храмовий комплекс Боднатх, передає УНН з посиланням на ВВС.

У Непалі після ремонту відкрили пам’ятку культури світової спадщини

Поблизу Катманду, столиці Непалу, після масштабної реконструкції відкрилися буддійський храмовий комплекс Боднатх і однойменна ступа, які отримали серйозні пошкодження в результаті землетрусу 2015 року.

В ЮНЕСКО висловили занепокоєння у зв'язку з використанням при реконструкції цієї пам'ятки культури сучасних матеріалів і конструкцій.

Зауважимо, що Боднатх вважається основним центром тибетського буддизму в Непалі. Ступа Боднатх була побудована в 6 столітті.

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