У Непалі після ремонту відкрили пам’ятку культури світової спадщини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Непалі відкрився після ремонту внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО храмовий комплекс Боднатх, передає УНН з посиланням на ВВС.
Поблизу Катманду, столиці Непалу, після масштабної реконструкції відкрилися буддійський храмовий комплекс Боднатх і однойменна ступа, які отримали серйозні пошкодження в результаті землетрусу 2015 року.
В ЮНЕСКО висловили занепокоєння у зв'язку з використанням при реконструкції цієї пам'ятки культури сучасних матеріалів і конструкцій.
Зауважимо, що Боднатх вважається основним центром тибетського буддизму в Непалі. Ступа Боднатх була побудована в 6 столітті.