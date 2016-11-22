У Непалі після ремонту відкрили пам’ятку культури світової спадщини

Поблизу Катманду, столиці Непалу, після масштабної реконструкції відкрилися буддійський храмовий комплекс Боднатх і однойменна ступа, які отримали серйозні пошкодження в результаті землетрусу 2015 року.

В ЮНЕСКО висловили занепокоєння у зв'язку з використанням при реконструкції цієї пам'ятки культури сучасних матеріалів і конструкцій.

Зауважимо, що Боднатх вважається основним центром тибетського буддизму в Непалі. Ступа Боднатх була побудована в 6 столітті.