В Непале после ремонта открыли памятник культуры мирового наследия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Непале открылся после ремонта внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО храмовый комплекс Боднатх, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Близ Катманду, столицы Непала, после масштабной реконструкции открылись буддийский храмовый комплекс Боднатх и одноименная ступа, которые получили серьезные повреждения в результате землетрясения 2015 года.
В ЮНЕСКО выразили обеспокоенность в связи с использованием при реконструкции этого памятника культуры современных материалов и конструкций.
Заметим, что Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа Боднатх была построена в 6 веке.