В Непале после ремонта открыли памятник культуры мирового наследия

Близ Катманду, столицы Непала, после масштабной реконструкции открылись буддийский храмовый комплекс Боднатх и одноименная ступа, которые получили серьезные повреждения в результате землетрясения 2015 года.

В ЮНЕСКО выразили обеспокоенность в связи с использованием при реконструкции этого памятника культуры современных материалов и конструкций.

Заметим, что Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа Боднатх была построена в 6 веке.