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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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В Непале после ремонта открыли памятник культуры мирового наследия

Киев • УНН

 • 11580 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Непале открылся после ремонта внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО храмовый комплекс Боднатх, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В Непале после ремонта открыли памятник культуры мирового наследия

Близ Катманду, столицы Непала, после масштабной реконструкции открылись буддийский храмовый комплекс Боднатх и одноименная ступа, которые получили серьезные повреждения в результате землетрясения 2015 года.

В ЮНЕСКО выразили обеспокоенность в связи с использованием при реконструкции этого памятника культуры современных материалов и конструкций.

Заметим, что Боднатх считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа Боднатх была построена в 6 веке.

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