У недобудові у Кропивницькому знайшли арсенал зброї та боєприпасів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 серпня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили у Кропивницькому арсенал зброї та боєприпасів. Про це повідомили у прес-групі У СБУ в Кіровоградській області, передає УНН.
Схованку виявили в недобудованому будинку на околиці обласного центру. Зброя та боєприпаси зберігалися у мішку, замаскованому будматеріалами. Співробітники спецслужби вилучили зі схрону протитанкову міну, дві гранати РГД-5, дві гранати Ф-1 та майже 250 набоїв різного калібру.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів схрону та шляхів надходження боєприпасів на території регіону.
Нагадаємо, у лісосмузі у Дніпропетровській області знайшли схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.