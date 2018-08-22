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В недостройке в Кропивницком нашли арсенал оружия и боеприпасов

Киев • УНН

 • 9967 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 августа. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполициею под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в Кропивницком арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-группе У СБУ в Кировоградской области, передает УНН.

В недостройке в Кропивницком нашли арсенал оружия и боеприпасов

Тайник обнаружили в недостроенном доме на окраине областного центра. Оружие и боеприпасы хранились в мешке, замаскированном стройматериалами. Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника противотанковую мину, две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1 и около 250 патронов различного калибра.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению организаторов схрона и путей поступления боеприпасов на территории региона.

Напомним, в лесополосе в Днепропетровской области нашли тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.

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