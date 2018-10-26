У неділю обмежать роботу метро через футбольний матч
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Увечері 28 жовтня можливе обмеження на вхід до станцій метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”. Про це повідомила прес-служба КП “Київський метрополітен”, передає УНН.
“28 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) та „Львів“ (Львів) можливі деякі зміни у роботі столичної підземки”, — йдеться у повідомленні.
Так, після закінчення футболу, для належного перевезення вболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.
Режим роботи станцій під час масових заходів змінено заради безпеки пасажирів.
Комунальне підприємство звертається до пасажирів з проханням із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та закликає заздалегідь планувати свої маршрути.
Нагадаємо, у київському метро замінили назву “Петрівка” на “Почайна”.