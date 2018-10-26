В воскресенье ограничат работу метро из-за футбольного матча
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Вечером 28 октября возможно ограничение на вход на станциях метро “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”. Об этом сообщила пресс-служба КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.
“28 октября в связи с проведением на НСК ”Олимпийский“ футбольного матча между командами ”Динамо“ (Киев) и ”Львов“ (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичной подземки”, — говорится в сообщении.
Так, после окончания футбола, для надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.
Режим работы станций во время массовых мероприятий изменено ради безопасности пассажиров.
Коммунальное предприятие обращается к пассажирам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам и призывает заранее планировать свои маршруты.
Напомним, в киевском метро заменили название “Петровка” на “Почайна”.