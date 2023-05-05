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У небі над Україною вночі збили два "шахеди"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У небі над Україною вночі збили два ударні безпілотники «Shahed-136/131», повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"Уночі 5 травня 2023 року ворог застосував два ударні БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Обидва безпілотники знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Схід", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 193 210 осіб, 3710 танків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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