В небе над Украиной ночью сбили два "шахеда"

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"Ночью 5 мая 2023 года враг применил два ударных БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Оба беспилотника уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 210 человек, 3710 танков и сотен единиц военной техники.