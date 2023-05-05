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В небе над Украиной ночью сбили два "шахеда"

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. В небе над Украиной ночью сбили два ударных беспилотника «Shahed-136/131», сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Цитата

"Ночью 5 мая 2023 года враг применил два ударных БПЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления. Оба беспилотника уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 193 210 человек, 3710 танков и сотен единиц военной техники.

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