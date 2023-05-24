У небі над Чорним морем помічений американський БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У небі над Чорним морем був помічений американський БпЛА RQ-4B Global Hawk. Про це інформує УНН, посилаючись на Крим.Реалії.
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Повідомляється, що американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk із позивним FORTE10 знаходиться у небі над Чорним морем. За даними сервісу Flightradar24, він вилетів з італійського аеропорту Катанія-Фонтанаросса.
Global Hawk оснащений інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR. Однією з основних завдань даного БпЛА є розтин районів ППО.
Нагадаємо
24 травня самопроголошений "прем'єр-міністр" тимчасової російської окупаційної влади в автономній республіці Крим сергій аксьонов повідомляв про перекриття руху на Кримському мосту, нібито через навчання. При цьому, раніше, росЗМІ почали повідомляти про атаку безпілотників на розвідувальний російський корабель проєкту 18280 "Іван Хурс".