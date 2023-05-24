В небе над Черным морем замечен американский БпЛА

Детали

Сообщается, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 находится в небе над Черным морем. По данным сервиса Flightradar24, он вылетел из итальянского аэропорта Катания-Фонтанаросса.

Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Одной из основных задач данного БпЛА является вскрытие районов ПВО.

Напомним

24 мая самопровозглашенный "премьер-министр" временной российской оккупационной власти в автономной республике Крым Сергей Аксенов сообщал о перекрытии движения на Крымском мосту, якобы из-за учений. При этом, ранее, росСМИ начали сообщать об атаке беспилотников на разведывательный российский корабль проекта 18280 "Иван Хурс".