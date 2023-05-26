У небі над Черкащиною під ранок збили "шахед"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Один із запущених армією рф ударних дронів типу Shahed було знищено на Черкащині. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"Практично всю ніч область була на тривозі. Наші оборонці нас надійно охороняли. На світанку сили ППО збили в небі над Черкащиною "Шахеда". Без потерпілих і руйнацій", - повідомив Табурець.
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За даними командування Повітряних сил ЗСУ, загалом цієї ночі українські захисники знищили 10 крилатих ракет, 23 "шахеди" та 2 безпілотники-розвідники.