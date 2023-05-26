В небе над Черкасской областью под утро сбили "шахед"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Один из запущенных армией рф ударных дронов типа Shahed был уничтожен в Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
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"Практически всю ночь область была на тревоге. Наши защитники нас надежно охраняли. На рассвете силы ПВО сбили в небе над Черкасской областью "Шахеда". Без пострадавших и разрушений", - сообщил Табурец.
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По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего этой ночью украинские защитники уничтожили 10 крылатых ракет, 23 "шахеды" и 2 беспилотника-разведчика.