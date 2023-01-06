У небі Київщини працює українська авіація – КМВА

Цитата

«У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем», - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога продовжується.

Доповнення

У Бучанському районі сьогодні підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.