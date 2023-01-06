У небі Київщини працює українська авіація – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У небі Київської області працює українська авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним контролем. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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«У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем», - йдеться в повідомленні.
Повітряна тривога продовжується.
Доповнення
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