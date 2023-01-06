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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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У небі Київщини працює українська авіація – КМВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. У небі Київської області працює українська авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним контролем. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

У небі Київщини працює українська авіація – КМВА

Цитата

«У небі Київщини працює наша авіація. Ворожа авіація за межами українського кордону під пильним спостереженням і контролем», - йдеться в повідомленні.

Повітряна тривога продовжується.

Доповнення

У Бучанському районі сьогодні підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

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