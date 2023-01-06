В небе Киевской области работает украинская авиация – КМВА

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«В небе Киевской области работает наша авиация. Враждебная авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем», - говорится в сообщении.

Воздушная тревога продолжается.

Дополнение

В Бучанском районе сегодня подразделения ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы.