В небе Киевской области работает украинская авиация – КМВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В небе Киевской области работает украинская авиация. Вражеская авиация за пределами украинской границы под пристальным контролем. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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«В небе Киевской области работает наша авиация. Враждебная авиация за пределами украинской границы под пристальным наблюдением и контролем», - говорится в сообщении.
Воздушная тревога продолжается.
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В Бучанском районе сегодня подразделения ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы.