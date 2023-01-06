На околицях Києва може бути гучно: працюють сапери
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. У Бучанському районі сьогодні підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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«Сьогодні, 6 січня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.
Наразі повітряна тривога оголошена по всій країні.
Доповнення
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