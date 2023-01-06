На околицях Києва може бути гучно: працюють сапери

Цитата

«Сьогодні, 6 січня, з 13:00 до 15:00 у Бучанському районі підрозділи ДСНС будуть ліквідовувати вибухонебезпечні предмети. Тому в деяких громадах лунатимуть звуки вибухів», - йдеться в повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена по всій країні.

Доповнення

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