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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В окрестностях Киева может быть громко: работают саперы

Киев • УНН

 • 554733 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Бучанском районе сегодня подразделения ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.

В окрестностях Киева может быть громко: работают саперы

Цитата

«Сегодня, 6 января, с 13:00 до 15:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов», - говорится в сообщении.

Пока воздушная тревога объявлена по всей стране.

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