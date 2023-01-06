В окрестностях Киева может быть громко: работают саперы

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«Сегодня, 6 января, с 13:00 до 15:00 в Бучанском районе подразделения ГСЧС будут ликвидировать взрывоопасные предметы. Поэтому в некоторых общинах будут раздаваться звуки взрывов», - говорится в сообщении.

Пока воздушная тревога объявлена по всей стране.

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