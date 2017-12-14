У НБУ заявили, що посилилися ризики відтермінування наступного траншу МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Національному банку України заявили, що посилилися ризики відтермінування наступного траншу Міжнародного валютного фонду для України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ, передає УНН.
“Посилилися ризики відтермінування наступного кредитного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом”, — йдеться у повідомленні регулятора.
Нагадаємо, у жовтні Національний банк України прогнозував, що надходження чергового траншу від Міжнародного валютного фонду у першому кварталі 2018 року.
Як повідомляв міністр фінансів Олександр Данилюк, Україна сподівається на початку наступного року отримати наступний транш в рамках програми Міжнародного валютного фонду на 17,5 мільярда доларів і має намір в 2018 році вийти на боргові ринки з євробондами на суму 2 мільярди доларів.