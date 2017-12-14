В НБУ заявили, что усилились риски отсрочки следующего транша МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Национальном банке Украины заявили, что усилились риски отсрочки следующего транша Международного валютного фонда для Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передает УНН.
"Усилились риски отсрочки следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом", - говорится в сообщении регулятора.
Напомним, в октябре Национальный банк Украины прогнозировал, что поступления очередного транша от Международного валютного фонда в первом квартале 2018 года.
Как сообщал министр финансов Александр Данилюк, Украина надеется в начале следующего года получить следующий транш в рамках программы Международного валютного фонда на 17,5 миллиарда долларов и намерен в 2018 году выйти на долговые рынки с евробондам на сумму 2 миллиарда долларов.